İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI - Haberler

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İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA GECE YARISINDAN SONRASI İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada, "AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek"


- İstanbul
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