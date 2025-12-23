İstanbul'da Gazze temalı afiş ve resim yarışmasının ödül töreni yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) işbirliğinde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Tek Dünya Ortak Vicdan: Gazze Temalı Sloganlı Afiş ve Resim Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Üsküdar'daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, yarışmayı düzenleyen TÜRGEV'e teşekkür etti.

Gazze'nin vicdani bir mesele olduğunu ifade eden Gül, "Ortada bir zalim var ve bir de mazlum var. Dünyanın her tarafında, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her yerde, 'Dünya 5'ten büyüktür' deyip mazlumun yanında yer alan, zalimin karşısında duran bir devletimiz var. Millet olarak da yediden yetmişe sokağa çıktığımızda, birbirinden farklı kanaatleri olan insanların da tamamına yakınının mazlumdan yana olduğunu, zalimin karşısında olduğunu görebiliyoruz. Belki de 50, 100 sene, 200 sene sonra bizden sonrakilere bırakabileceğimiz en önemli miras, tarihin doğru tarafında olabilmek. Suriye meselesinde de bunu yaptık, Filistin meselesinde de bunu yapıyoruz. Dünyanın neresinde aynı problem varsa safımız belli, haktan, hakikatten yana tavır alıyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, zulme karşı farkındalık oluşturan bu tür etkinliklerin çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da Türkiye olarak, gençlerin düşünsel dünyalarına, vicdani hassasiyetlerine ve dünyaya bakışlarına temas eden bir sürece şahit olmak için bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, "Küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri gençlerimizin nasıl anlamlandırdıklarını, hangi değerler üzerinden bir dil kurguladıklarını ve toplumsal sorumluluğu nasıl içselleştirdiklerini görmek için bu yarışma çok güzel bir imkan sağladı. Bütün eserler çok çok güzel, çok değerli, hepsi yüreğimize dokundu. Gençlerimizin gerçekten ne kadar büyük bir umut vadettiklerini tekrar görmüş olduk." dedi.

Konuşmaların ardından törende, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yarışmada dereceye girenler

Resim yarışmasında Elif Gökalp birinci, Mısra Sancak ikinci, Ada Cemre Tezer üçüncü oldu.

Sloganlı afiş yarışmasında Dide Nihan Kelebek birinci, Sümeyye Zehra Arslan ikinci, Shahd Mahdy üçüncü seçildi.

Öğrencilere ödülleri Vali Gül ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜRGEV Başkanı Yılmaz tarafından verildi.

Yılmaz, ayrıca Gül'e TÜRGEV Güzel İşler Fabrikası'nda öğrenciler tarafından yapılan tabloyu hediye etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.