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İstanbul'da Gazze'deki Soykırım Protestosu Nedeniyle Tramvay Seferleri Etkilendi

İstanbul'da Gazze'deki Soykırım Protestosu Nedeniyle Tramvay Seferleri Etkilendi
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İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik düzenlenen yürüyüş dolayısıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferler yapılamadı. Metro İstanbul, duraklarda Tramvay seferlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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