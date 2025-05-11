İstanbul'da Gazze'deki Soykırım Protestosu Nedeniyle Tramvay Seferleri Etkilendi
İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik düzenlenen yürüyüş dolayısıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferler yapılamadı. Metro İstanbul, duraklarda Tramvay seferlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel