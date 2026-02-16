Haberler

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkisini sürdüren fırtına, birçok bölgede hasara yol açtı. Beylikdüzü'nde çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verirken, Esenyurt'ta binaların dış cepheleri ve çatıları zarar gördü. Fırtına nedeniyle yollar kapandı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.

Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.

Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi ekiplerinin yolu açma çalışması sürüyor.

Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Bugün gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
İkisi de mücadeleyi bırakmadı

İkisi de mücadeleyi bırakmadı
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş

Türkiye'deki sayıları bir hayli azaldı
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor