İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkisini sürdüren fırtına, birçok bölgede hasara yol açtı. Beylikdüzü'nde çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verirken, Esenyurt'ta binaların dış cepheleri ve çatıları zarar gördü. Fırtına nedeniyle yollar kapandı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.
Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.
Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi ekiplerinin yolu açma çalışması sürüyor.
Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.
Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.