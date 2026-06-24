FenTECH 2026'da Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "FenTECH 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali"nde çeşitli branşlarda yarışan ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Ziraat Katılım işbirliğiyle gerçekleştirilen ve Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki gündür devam eden festival tamamlandı.

Festival kapsamında, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çeşitli branşlarda yarışan ve dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, proje kapsamında teknoloji programı uygulayan 26 imam hatip okulunun katılımıyla FenTECH 2026'yı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivali ilerleyen dönemde farklı illerde devam ettireceklerini belirten Yapıcı, şunları kaydetti:

"Okullarımız burada teknoloji başlığında birikimlerini, tecrübelerini paylaştılar, yarışmalara katıldılar ve ortaya çok güzel bir manzara çıktı. Bütün bu anlattıklarım imam hatip okullarımızın spordan teknolojiye, hafızlıktan akademiye, fen-sosyal bilimlerden güzel sanatlara varıncaya kadar çok farklı başlıklarda, çok güzel bir istikamette yürüdüğünü gösteriyor. Gençlerimiz artık dünyayla rekabet edebilecek bir donanıma sahipler. Bugün de burada bunu gördük."

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise iki gün boyunca yapılan yarışmalarla ve eğitim programlarıyla öğrencilerle birlikte olduklarını ifade etti.

Bu iki günün, hikayenin neticesi olmadığını, öğrencilerin uzun zamandan beri bu işlerin arkasında koşturduğunu belirten Ceylan, her türlü çalışmalarında öğrencilerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Ceylan, "Bizler sizlere inanıyoruz gençler. Türkiye'nin önü, ufku açık. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızla birlikte dünya lideri olma noktasında vizyoner bir başlıkta ilerliyoruz. Teknolojiyle birlikte çok daha güçlenecek, dünyada adalet ve merhamet temelli yeni bir düzeni kurmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde mücadele ederek 6 farklı kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.