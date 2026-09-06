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İstanbul'da 300 Hafız Minder Hatmi Yarışması

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İstanbul'da farklı ülkelerden gelen 300 hafız, Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda ezbere okuma "minder hatmi" yarışmasına katıldı.

İstanbul'da farklı ülkelerden gelen 300 hafız, Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda ezbere okuma "minder hatmi" yarışmasına katıldı.

Envarü'l-Kur'an Vakfı tarafından tarihi Fatih Camii'nde düzenlenen programda hafızlar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Vakfın Genel İlişkiler Sorumlusu Muhammet Bedrettin Hatip, AA muhabirine, düzenlenen yarışmanın Kur'an ehlinin ve hafızların gayretlerini öne çıkarmayı amaçladığını söyledi.

"Minder hatmi" denilince akla önemli bir geleneğin geldiğini anımsatan Hatip, şöyle konuştu:

"Osmanlı'dan günümüze uzanan bir gelenek olan minder hatmi, Kur'an-ı Kerim'i tek oturumda ezbere okumaktır. Biz de bunu 'Safvetü'l-Hüffaz' olarak adlandırıyoruz. Bugün tarihi Fatih Camii'nde sabah namazı sonrası 300 hafız, 300 hocamızla hatime başladık. Akşam namazında bitirmiş olacağız. Hocaların elinde bir liste var. Hafızların okudukları hatimdeki hataları, durdukları yerleri sayacaklar, ona göre bir değerlendirme yapacaklar. Böylece hatim bitince birinci, ikinci de ortaya çıkacak. Şu an dünyada 22 ülkede eş zamanlı olarak yapılıyor. Ülkemizde ise eş zamanlı olarak 5 şehirde yapılıyor."

Akşam namazına kadar tamamlanması hedeflenen yarışmada dereceye giren hafızlara çeşitli hediyeler verilecek.

Kaynak: AA
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