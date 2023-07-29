İstanbul'da Ev ve İşyeri Hırsızlığı Yapan Şebekeye Operasyon

İstanbul'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yapan, otomobil çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Bahçeşehir'de 12 dakika uğraşın ardından kepengi ve kapıyı kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüphelilerin yaptığı hırsızlıkların 10 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece'de 12 ile 21 Temmuz arasında meydana hırsızlıklar üzerine soruşturma açıldı. Organize bir şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için hırsızlık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı.