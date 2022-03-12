İstanbul'da şiddetini artıran kar yağışı yarın da sürecek mi? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni uyarı

Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir uyardığı kar yağışı 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam ederken, cumartesi akşamı itibariyle gerçek şiddetini gösterdi. Megakentte pek çok ilçe beyaza büründü. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

İMAMOĞLU'NDAN YENİ PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kar yağışıyla ilgili "Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" paylaşımında bulundu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

VALİ'DEN "EVLERİNİZE DÖNÜN" UYARISI GELMİŞTİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.