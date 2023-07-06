İstanbul'da Eczane Cinayeti Davası Ertelendi

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul'da, 4 Nisan 2023 tarihinde eczanede çalışan Gökhan Baran'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Kadir Keleş'in davasının ilk duruşması dün yapıldı. Mahkeme heyeti, eksik delillerin, tanıkların hazırlanmasına ve Keleş'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

İstanbul Şişli'deki bir eczanede 4 Nisan'da, eczanede çalışan Gökhan Baran'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Kadir Keleş'in "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması dün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir Keleş, Gökhan Baran'ın babası Ömer Baran ve taraf avukatları katıldı.

"SANIĞIN VERDİĞİ BEYAN, MAHKEMEYİ OYALAMA AMAÇLIDIR"

Duruşmada savunma yapan sanık Keleş, pişman olduğunu söyleyerek Gökhan Baran'ın ailesinden özür dilemek istedi. Savunma yapabilecek bir sağlık durumunda olmadığını söyleyen Keleş, "Akıl hastalıklarında tedavi görmedim. Hiç psikiyatri doktoruna gitme gereği hissetmedim. Şu an sağlıklı konuşamam. Bir dahaki celse konuşacağım" dedi.

Duruşmada konuşan Gökhan Baran'ın babası Ömer Baran, şikayetçi olduğunu söyledi.

Baran ailesinin avukatı Seda Baydere, sanığın verdiği beyanın mahkemeyi oyalama amaçlı olduğunu söyledi. Baydere, "Sanık sorguda 10 cümle kurmuş, burada 52 cümle kurmuştur. Sanık sağlıklıdır" dedi.

"SANIK SİLAHI ÇIKARMIŞ ECZANENİN ORTASINDA. SONRA 2 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olay anında eczanede bulunan Gözde Güner, mahkemede tanık olarak dinlendi. Güner, "Maktul telefonuyla oynuyordu. Bir müşteri, ön taraftaki bir ürünü sordu ve ben onula ilgilenirken sanığın içeriye girdiğini gördüm. Ardından sanık silahı çıkarmış eczanenin ortasında. İçeri girerken elindeki silahı görmemiştim. Sonra 2 el silah sesi duydum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay yerine ilk intikal eden ekipte görev alan iki polis, eczaneye girdiklerinde Gökhan Baran'ı yerde hareketsiz yatarken gördüklerini söyledi. Sanığı, yan apartmanlardan birinde üstünde silahıyla bulduklarını belirten polisler, sanığın heyecanlı davranışlar sergilediğini söylediler.

SANIK AVUKATI: "MÜVEKKİLİM İLK DEFA MAHKEMEYE ÇIKIYOR. ÜZERİNDE BASKI HİSSETTİ"

Sanık Kadir Keleş'in avukatı da Gökhan Baran'ın ailesine baş sağlığı dileyerek söze başladı ve "Müvekkilim heyecan yaptı, üzerinde baskı hissetti. İlk defa mahkemeye çıkıyor. Bir sonraki celse sanığın sağlıklı ifade verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

BABA ÖMER BARAN, OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ İZLENİRKEN SALONU TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Olay anına ilişkin görüntülerin izlendiği sırada, baba Ömer Baran sanığa tepki gösterdi. Görüntüleri izlememek için yüzünü başka yöne çeviren babanın tepkisi artınca mahkeme heyeti Ömer Baran'a, dışarı çıkması yönünde tavsiye verdi.

DURUŞMA 25 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, bir sonraki celse eksik tanıkların dinlenmesine, eksik delillerin toplanması ve savunmalar için ek süre verilmesi kararıyla duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.