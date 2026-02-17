İstanbul'da 'sahte oturum belgesi dolandırıcılığı' operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte oturum belgesiyle" yabancı uyrukluların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha yakalandığı operasyonda, 9'u Filipinler uyruklu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerin 2 ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık hizmeti" için işlettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, çocuk bakım hizmetinin yanı sıra Filipinli mağdurları "oturum izni" verebildiklerini söyleyerek kandırdıkları, bu şekilde güven kazanıp "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı.

Polis kontrolü sırasında, mağdurlara verilen kartın sahte olduğunun anlaşılması üzerine dolandırıldıklarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinler uyruklu kişilerin oturum belgesi vaadiyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklulara sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceğini söyleyen şüphelilerin, bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları anlaşılmıştı.

Şüphelilerin, sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları tespit edilmişti.

Haksız kazanç temin edilmek suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlenen 7'si Filipinler uyruklu 9 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.