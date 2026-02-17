Haberler

İstanbul'da "sahte oturum belgesi dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede

İstanbul'da 'sahte oturum belgesi dolandırıcılığı' operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sahte oturum belgesi dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, 11 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Filipinli mağdurlara sahte belgelerle oturum izni vaadinde bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte oturum belgesiyle" yabancı uyrukluların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha yakalandığı operasyonda, 9'u Filipinler uyruklu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerin 2 ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık hizmeti" için işlettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, çocuk bakım hizmetinin yanı sıra Filipinli mağdurları "oturum izni" verebildiklerini söyleyerek kandırdıkları, bu şekilde güven kazanıp "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı.

Polis kontrolü sırasında, mağdurlara verilen kartın sahte olduğunun anlaşılması üzerine dolandırıldıklarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinler uyruklu kişilerin oturum belgesi vaadiyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklulara sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceğini söyleyen şüphelilerin, bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları anlaşılmıştı.

Şüphelilerin, sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları tespit edilmişti.

Haksız kazanç temin edilmek suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlenen 7'si Filipinler uyruklu 9 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize