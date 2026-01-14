İstanbul'da "Doğum Sempozyumu" düzenlendi

İstanbul'da, kadın doğum alanındaki güncel uygulamalar ile normal doğum ve sezeryan arasındaki farkların ele alındığı "Doğum Sempozyumu" başladı.

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyuma, Başhekim Doç Dr. Serdar Çevik, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı-3 Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba Aydın, kadın doğum uzmanı hekimler, ebeler, hemşireler ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyuma çevrimiçi katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, güven ve saygının hakim olduğu bir ortamda gerçekleşen doğumun, annenin kendini güçlü ve yalnız olmadığını hissetmesine, bebeğin de dünyaya güvenle gözlerini açmasına vesile olduğunu belirtti.

Anneyle bebek arasında kurulan bu ilk bağın, bir ömür boyu sürecek ilişkinin temelini oluşturduğuna dikkati çeken Madak, "Doğum sürecinde annenin yanında olmak sadece tıbbi bir destek değil kalpten kalbe de eşliktir. Onu dinlemek, elini tutmak ve buradayız diyebilmektir. İşte bu noktada siz değerli sağlık profesyonellerimizin emeği hiç kuşkusuz tarifsizdir. Söylenen sakin bir söz, uzatılan bir el annenin kaygısını azaltabilir, bebeğin hayata daha güvenle tutulmasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Madak, sevgiyle kuşatılmış bir ortamda dünyaya gelen her çocuğun hayata bir adım önde başladığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında aile hedefiyle büyüyen güçlü bir Türkiye için hizmet modellerini geliştirdiklerini söyledi.

Uzman katılımcılar arasında paylaşılacak bilgi ve deneyimlerle doğumun çok yönlü boyutları üzerinde durulacağını ve sahadaki uygulamalar için yeni bir pencere açılacağını belirten Madak, "Sempozyumun, her doğumun bir hikaye olduğunu ve bu hikayenin nasıl başladığının ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmasını diliyorum." dedi.

İstanbul'daki doğum istatistiği

Doç Dr. Tuğba Aydın konuşmasında, geçen yılın İstanbul doğum verilerini paylaşarak, "2025 yılı ilk 11 ayında İstanbul genelinde 142 bin doğum gerçekleşti. Bu bebeklerin 55 bini kamuda, 70 bini özel hastanelerde, geri kalanları ise özel ve kamu üniversitelerinde dünyaya geldi. İstanbul genelinde sezeryan doğum oranı yüzde 35 seviyelerinde. Kamu hastanelerinde bu oranı yüzde 20'lere kadar düşürdük ama beklentimiz daha da düşmesi. Bu konuda desteklerinizi her zaman bekliyoruz ve rica ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Sağlık politikaları kapsamında "her ebeye bir gebe" uygulaması başlatıldığını dile getiren Aydın, "Ebelerin gebeyle direkt birebir bağlantılı olmasını, süreç boyunca arkadaşı, yoldaşı olarak yönlendirmesini istiyoruz. Öğrendiğim kadarıyla bu hastanenin doğum ünitesinde çalışan 70 kadar ebe var. Desteğinizi görüyoruz, farkındayız, hepinize teşekkür ederim. Bugünkü sempozyumun iyi uygulamaları yaygınlaştıracağına, İstanbul'da doğum hizmetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağına inancım sonsuz." diye konuştu.

Sempozyuma ev sahipliği yapan başhekim Doç Dr. Serdar Çevik ise hastanenin çok sayıda kadın doğum hekimi yetiştiren bir ekole sahip olduğunu, önde gelen politikalarından birinin kadına ve kadın sağlığına önem vermek olduğunu vurguladı.

Çevik, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi kadın doğum alanındaki güncel bilgi ve uygulamaları paylaşmak, deneyimlerimizi zenginleştirmek ve daha güvenli, bilimsel temelli bir doğum pratiği için yol almaktır." şeklinde konuştu.

Sempozyumda ele alınan konular

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, "Doğum Yönetimi" oturumuyla devam etti. Normal doğum ile sezeryan arasındaki farkların anlatıldığı panelde, normal doğumun düşük yapma riskli gebeliklerde kısa ve uzun vadede daha güvenli bir seçenek olduğu belirtildi.

Oturumda, normal doğumun bebeklerde solunum sorunlarının azalmasına, akciğer adaptasyonunun daha iyi olmasına ve iyi bir bağışıklık sistemine katkı sağladığı, sezeryanın ise hangi durumlarda uygulanması gerektiğine dair sunumlar yapıldı.

Sempozyum, "Doğum Ekibi" ve "Zor Doğum Yönetimi" oturumları ile "Suda Doğum" ve "Ağrısız Doğum" başlıklı panellerle gün boyu sürecek. Program, soru cevap etkinlikleri ve değerlendirmeler bölümüyle sona erecek.