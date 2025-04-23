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İstanbul'da Deprem Sonrası Fatih Surları'ndan Parça Koptu

İstanbul'da Deprem Sonrası Fatih Surları'ndan Parça Koptu
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucu Fatih Surları'ndan kopan yaklaşık 2 metrelik parça Sulukule Caddesi'nde yol kenarına düştü. Ekipler, düşen parçanın etrafına emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından tarihi Fatih Surları'ndan kopan yaklaşık 2 metrelik parça yol kenarına düştü.

Megakentte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Fatih Surları'ndan büyük bir parça koptu.

Yaklaşık 2 metrelik sur parçası, Sulukule Caddesi'nde yolun kenarına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, düşen parçanın etrafına emniyet şeridi çekti.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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