İstanbul'da Denize Atık Su Deşarjı İhbarı İnceleniyor

(ANKARA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünden denize atık su deşarjı üzerine yapılan ihbarı değerlendirdi ve Bakanlık ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde denize atık su deşarjı yapıldığına dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ihbar yapıldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen ekipler bölgede inceleme başlattı. Atık su deşarjına ilişkin Bakanlığın X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."