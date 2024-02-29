İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı şehir hatları ve vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Eminönü-Beylerbeyi, Anadolu Hisarı- Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli, Kavağı-Sarıyer, Kanlıca-Küçüksu-Kabataş- Beşiktaş İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur) ve Küçüksu-İstinye Vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.