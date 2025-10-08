İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 6 Gözaltı

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Ayşe GÜREL/ - İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişiden 6'sı gözaltına alınırken 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Horasan Vilayeti yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, örgütün sözde 'Göç ve Lojistik Komitesi' unsurları ile bağlantılı 4 şüpheli ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen 6 şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

============================

2- İSTANBUL'DA ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI / Arşiv görüntülerle

Ayşe GÜREL/- İstanbul'da, haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında Dilan Polat, İrem Derici, Hadise, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örnekleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.