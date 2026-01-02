İstanbul Merkezli 3 İlde Yapılan Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 147 Kişiden 72'si Tutuklama İstemiyle Hakimliği Sevk Edildi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, DEAŞ bağlantısı olduğu ve "yasa dışı mescit faaliyetleri"yle propaganda ile finansman sağladığı değerlendirilen şahıslara yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 118 adrese yapılan baskınlarda 147 kişi gözaltına alınırken, 32 şüpheli sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Yürütülen soruşturmada 43 şüpheli hakkında adli kontrol, 72 şüpheli hakkında ise tutuklama talebinde bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 3 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büromuz koordinesinde; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında DEAŞ terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütünün Suriye'deki kamplarda –sözde esir tutulan DEAŞ terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve Ceza Muhakemesi Kanununun 140. maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli şahıslara,

Yalova'da gerçekleşen menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve benzer saldırıya tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüpheli şahıslara, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında ihbarlar bulunan ve sosyal medya üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunarak propaganda faaliyetleri yürüten şüpheli şahıslara, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36. maddesi ile eklenen ve 7070 sayılı kanunun 31. Maddesi ile kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen şahısların ülkemiz açısından

tehdit oluşturduğu YTS(Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen şüpheli şahıslara;

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyon neticesinde (118) adreste arama, elkoyma ve gözaltı işlemlerini içerir 30.12.2025 tarihinde gece saat 01: 00 itibariyle eşzamanlı yapılan operasyonel çalışma neticesinde; 147 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde; 32 şüpheli şahıs 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36. maddesi ile eklenen ve 7070 sayılı kanunun 31. Maddesi ile kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen şahısların ülkemiz açısından tehdit oluşturduğundan sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 43 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı talep edilmiştir. 72 şüpheli şahıs ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir."