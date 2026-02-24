Haberler

İstanbul'da Işid Operasyonu: 11 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Operasyonda sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 11'inin gözaltına alındığı duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulunduklarına dair bilgiler bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün gerçekleştirilen çalışmalarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
