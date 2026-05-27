İstanbul'da bayram namazı kılındı

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımıyla eda edildi. Ayasofya, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere camiler doldu taştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca'nın yanı sıra şehrin dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı.

Bayram namazı için Sultanahmet ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camilere geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
