İstanbul'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 52 kişi yakalandı

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İstanbul'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de olduğu 52 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan 52 kişi arasında, uzun yıllardır aranan hükümlüler ile cezaevi firarisinin de bulunduğu belirlendi.

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yakalanan D.Ç'nin, "dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplam 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 10 milyon 485 bin 480 lira adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Hakkında 14 aranma kaydı bulunan hükümlünün, 29 Eylül 2025'ten bu yana arandığı öğrenildi.

Avcılar'daki operasyonda yakalanan Y.A'nın da "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hakkında 6 aranma kaydı olan hükümlünün, 27 Mart 2013'ten bu yana arandığı tespit edildi.

Silivri'de de "yağma", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. yakalandı. Hükümlünün 19 Mart 2015'ten bu yana 4 ayrı kayıt kapsamında arandığı anlaşıldı.

Cezaevi firarisi Maltepe'de yakalandı

Maltepe'de yakalanan cezaevi firarisi M.Ç'nin "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 24 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hakkında 8 aranma kaydı olan ve 4 Aralık 2023'ten bu yana aranan hükümlü, işlemleri için Fındıklı Şehit Lütfü Baykar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Fatih'te yakalanan B.K'nin de "Bankacılık Kanunu'na aykırılık" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Hakkında 2 aranma kaydı olan ve 18 Temmuz 2022'den bu yana aranan hükümlü, Şehit İbrahim Coşkun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yakalanan hükümlüler D.Ç, Y.A. ve N.K. ise adli işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer yakalanan şahıslar da ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA