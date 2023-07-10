İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay! Gaspçı üzerine atlayan polis amirine ateş etti

İstanbul Okmeydanı'nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan polis amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Okmeydanı'nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçtı. Aksiyon filmlerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

GASP İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "turistlere silah çeken kişi var" ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

POLİS AMİRİ, GASPÇILARIN ÜSTÜNE ATLADI

İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı. O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı. Şüphelilerden biri silahını çekip polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Şüphelilerin peşini bırakmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, sokak sokak kovalayarak iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve toplamda 14 adet suç kaydı olan Yusuf A. ile Hamza A.'nın ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gaspçıların cep telefonundan ise hedef aldıkları turistlerin fotoğrafları çıktı.