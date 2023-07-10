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İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay! Gaspçı üzerine atlayan polis amirine ateş etti

Güncel Haberler

İstanbul Okmeydanı'nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan polis amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Okmeydanı'nda turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçtı. Aksiyon filmlerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "turistlere silah çeken kişi var" ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı

İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı. O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı. Şüphelilerden biri silahını çekip polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı

Şüphelilerin peşini bırakmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, sokak sokak kovalayarak iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve toplamda 14 adet suç kaydı olan Yusuf A. ile Hamza A.'nın ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı.

İstanbul'da aksiyon filmi gibi olay kamerada: Gaspçı üstüne atlayan polis amirine ateş açtı

Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gaspçıların cep telefonundan ise hedef aldıkları turistlerin fotoğrafları çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Güncel

Okmeydanı İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Yusuf Kartal :

Haftaya haberlerde “15 suç kaydı olan” diye bahsedilecek. Bu yorum burada kalsın!

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Halit:

keşke polis onu vursaydı

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Hayri :

Yine polisin eğitimsizliği ön planda gaspçının silahı tutukluk yapmasa belki de can verecek polis, arkadan geliyosun silahın elnde değil ilk darbeyi vurup adamı düşürmüyosun bir suru eksiklik polisimiz iman kuvvetiyle vatandaşın hizmetini görmeye çalışıyor mesela bu olayda böylemi davranılır demekki uygulamalı eğitim yok

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