İstanbul'da AK Parti Gençlik Kollarınca "81 Hayal Bir Türkiye" programı düzenlendi

İstanbul'da, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "81 Hayal Bir Türkiye" programı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı koordinasyonunda Başakşehir Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün hemen ardından Filistin'den Sudan'a dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sesini duyurmak ve Terörsüz Türkiye'nin önemini haykırmak için bir arada olduklarını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilde aynı hayalin peşinden yürüyen bir gençliğin gür sesiyle konuştuklarını belirten Yüce, "81 Hayal, Bir Türkiye, bu ülkenin her köşesinde aynı ideali büyüten gençlerin ortak geleceğidir, işte o geleceğin adı genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, yetişkiniyle Terörsüz Türkiye geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Yüce, çocukların gözyaşlarının coğrafyası olmadığını kaydederek, uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale geldiğini vurguladı.

AK Gençlik olarak "Boş Sıralar" etkinliğiyle dünyada neşeyle çalan okul zilinin, Gazze'de yüzlerce sıranın katil İsrail'in gasp ettiği çocukların yokluğuyla boş kaldığını gösterdiklerini aktaran Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de bombalar çocukları uykuda katlederken, Sudan'da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor. Pek çok coğrafyada çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakılıyor. Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve Terörsüz Türkiye'nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyuyor."

"Terörsüz Türkiye, mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir"

Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bıraktıklarını, devletin kararlı mücadelesi sayesinde çocukların, güven ve huzur ikliminde büyüyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin, terörü kaynağında kurutan, milletin iradesini güçlendiren ve yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa eden bir iradenin adı olduğuna dikkati çeken Yüce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'Gençlere bırakacağımız en büyük miras terörsüz Türkiye'dir' sözü, işte bu büyük hedefin en somut ifadesidir. Tam da bu noktada Terörsüz Türkiye, kaderi çatışmalarla çizilmiş tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir. Daha adil bir dünya mümkündür. Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamamaktadır. Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir, sorumluluk alın, mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Filistin, Sudan ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın. Biz Terörsüz Türkiye'nin gençleri olarak kararlıyız, terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür."

Yüce, terörsüz yeni dünyanın kapısını aralayacak olan iradenin, bu ülkenin cesur, bilinçli ve vicdan sahibi gençlerinin taşıdığı büyük sorumluluk ve geleceğe dönük yürüyüş olduğunu ifade etti.

Daha sonra Yüce, çocuklarla birlikte balonları gökyüzüne bıraktı.