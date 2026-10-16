İstanbul'da 48 saatte metrekareye 119,2 kilogram yağış düştü, 106'lık ortalama aşıldı

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İstanbul genelinde 13-15 Ekim arasındaki 48 saatte metrekareye düşen yağış miktarı, eylül-ekim aylarının uzun dönem ortalamasını geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlediği verilere göre 1950-2025 ölçüm periyodunda İstanbul'da eylül ayı toplam yağış miktarı ortalaması metrekarede 39,7 kilogram olarak kaydedildi. Ekim ayında ise bu rakam 66,3 kilogram olarak hesaplandı. Eylül ve ekim aylarının uzun dönem toplam yağış miktarı ortalaması 106 kilogram oldu.

Kent genelinde yağışların etkili olmaya başladığı 13 Ekim saat 09.00'dan 14 Ekim saat 09.00'a kadar 36 istasyonda kaydedilen yağış miktarı ortalaması metrekarede 28,7 kilogram olarak hesaplandı. 14 Ekim 09.00'dan 15 Ekim 09.00'a kadar olan süredeki yağış miktarı ortalaması ise 90,5 kilogram olarak ölçüldü.

Buna göre kentte sadece 13-15 Ekim arasındaki 48 saatte toplam yağış miktarı metrekarede ortalama 119,2 kilogram oldu ve eylül-ekim aylarının toplam yağış miktarı ortalamasının üzerine çıktı.

Kentin yıllık toplam yağış miktarı ortalaması metrekarede 659,4 kilogramken, aşırı yağışların etkili olduğu iki gündeki yağış miktarı bir yıllık toplamın yüzde 18'ini buldu.

İki günde kaydedilen yağış miktarı 200 kilogramın üzerine çıktı

İstanbul'da söz konusu iki günde en fazla yağış metrekareye 274,4 kilogram ile Beykoz istasyonunda ölçülürken, bu ilçeyi 222,2 kilogramla Arnavutköy, 208,3 kilogramla Sarıyer, 203,3 kilogramla Eyüpsultan takip etti.

Böylece 48 saatte yağan yağış miktarının 200 kilogramın üzerine çıktığı ilçe sayısı 4 oldu.

Kentte en fazla yağış kuzey bölgelerde görüldü. Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi'nde metrekarede 189,8, Kilyos'ta 185, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 169, Beykoz Anadolu Feneri'nde 164,4 kilogram yağış kaydedildi.

En az yağış Tuzla, Silivri ve Beylikdüzü'nde

İstanbul'un en az yağış alan 3 ilçesi Beylikdüzü, Silivri ve Tuzla oldu.

2 günlük yağış miktarı Beylikdüzü'nde metrekarede 12,9, Silivri'de 35,3, Tuzla'da ise 54,6 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Kent genelindeki 36 istasyonda 13-14 Ekim, 14-15 Ekim ve 13-15 Ekim arasında ölçülen yağış miktarları şu şekilde:

İSTASYONLAR 13 EKİM 09.00 - 14 EKİM 09.00 ARASI (kg/metrekare) 14 EKİM 09.00 - 15 EKİM 09.00 ARASI (kg/metrekare) 48 SAATLİK TOPLAM (kg/metrekare) Beykoz 88,1 186,3 274,4 Arnavutköy 68,6 153,6 222,2 Sarıyer 76,1 132,2 208,3 Eyüpsultan 74,7 128,6 203,3 Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi 30,4 159,4 189,8 Sarıyer / Kilyos 50 135 185 Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü 44 125 169 Beykoz / Anadolu Feneri 36,5 127,9 164,4 Şişli 14,2 131 145,2 İstanbul Havalimanı 51,2 92,6 143,8 Büyükçekmece 58,5 77,2 135,7 Şile 16,9 115,3 132,2 Şile/Darlık Köyü 13,3 115,3 128,6 Çekmeköy/Ömerli 11,6 116,4 128 Kartal/Aydos Dağı 14,3 104,6 118,9 Sancaktepe 12,8 101,1 113,9 Üsküdar 8,3 103,5 111,8 Pendik/Ömerli Barajı 13,9 95,5 109,4 Güngören 7,4 100 107,4 Fatih 6,2 99,4 105,6 Ümraniye 7,3 97,3 104,6 Çatalca/Radar Sahası 66,2 36,8 103 Arnavutköy/Terkos Barajı 35,3 67,7 103 Şile/İsaköy 14 76,9 90,9 Sancaktepe/Samandıra Havalimanı 14,4 75,4 89,8 Kartal 12,5 77,2 89,7 Çatalca 44 45,3 89,3 Kadıköy/Göztepe 6,4 78,6 85 Sabiha Gökçen Havalimanı 15,8 61,8 77,6 Kadıköy/Göztepe Rıhtım 6,6 68 74,6 Silivri Orman Sahası 52,3 15,6 67,9 Bakırköy/Florya 6,8 54,8 61,6 Atatürk Havalimanı 6 49,2 55,2 Tuzla 10,5 44,1 54,6 Silivri 30,8 4,5 35,3 Beylikdüzü 8,3 4,6 12,9 ORTALAMA 28,7 90,5 119,2

Kaynak: AA