Haberler

İstanbul'da 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, çeşitli suçlardan toplam 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 17 suçtan aranması olan firari hükümlü Nurşah Ç. polis tarafından yakalandı. Aranan şahıs, 28 Şubat 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı.

İstanbul'da, çeşitli suçlardan 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasıyla 17 aranması bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık", "dolandırıcılık", "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile 17 aranması bulunan firari hükümlü Nurşah Ç.'nin izine ulaşıldı.

28 Şubat 2025'ten bu yana aranan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Esenler'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada

İstanbul'un ortasında suikast! Kurşun yağdırdılar, o anlar kamerada
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında