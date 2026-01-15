İstanbul'da 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İstanbul'da, çeşitli suçlardan toplam 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 17 suçtan aranması olan firari hükümlü Nurşah Ç. polis tarafından yakalandı. Aranan şahıs, 28 Şubat 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık", "dolandırıcılık", "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 42 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası ile 17 aranması bulunan firari hükümlü Nurşah Ç.'nin izine ulaşıldı.
28 Şubat 2025'ten bu yana aranan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Esenler'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.