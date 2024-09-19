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İstanbul'da 400 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Ebru U. Tutuklandı

İstanbul'da 400 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Ebru U. Tutuklandı
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İstanbul Beylikdüzü ve Sarıyer'de iki evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Ebru U. (22), polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, Ebru'nun 102 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'da, Beylikdüzü ve Sarıyer'de iki evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen ve hırsızlıktan 102 suç kaydı bulunan Ebru U.(22) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, Ebru U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Beylikdüzün'de 11 Eylül 2024'de meydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelilerin 16 Eylül 2024 tarihinde Sarıyer'de bulunan bir başka evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İki evden toplam 400 bin liralık ziynet eşyası çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızları tespit etti. Görüntülerde kadın hırsızların 3-4 kişilik gruplar halinde dolaştıkları ve apartmanları dolaşarak soyacakları boş daireleri tespit ettikleri belirlendi. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Ebru U.'yu önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 102 suç kaydı olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Yetkililer kimlikleri tespit edilen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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