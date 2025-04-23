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İstanbul'da 4.4 ve 4.9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da 4.4 ve 4.9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
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AFAD, İstanbul açıklarında meydana gelen iki depremin büyüklüğünün 4.4 ve 4.9 olduğunu açıkladı. Depremler Marmara Denizi Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

(İSTANBUL) - Afad, İstanbul'da, saat 12.51'de 4,4, saat 13.02'de ise 4,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında, 4,4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Marmara Denizi açıklarında saat 12.51 ve 13.02'de meydana gelen depremlerin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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