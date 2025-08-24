İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Provası Gerçekleştirildi

İstanbul Vatan Caddesi'nde, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlamaları kapsamında tören provası yapıldı. Vatan Caddesi'nde saat 05.45'ten prova bitimine kadar bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıldönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar yollar trafiğe kapatıldı. Prova kapsamında cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

TÖREN PROVASI YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polisler törende yerini aldı. Prova çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri araçlar ve polis araçları geçiş yaptı. Geçiş sırasında askerlerden oluşan bando takımı gösteri yaptı. Prova kapsamında İstiklal Marşı okundu ardından da saygı duruşunda bulunuldu. Halk oyunları ve zeybek ekibi de prova için alanda yerini aldı. Bazı vatandaşlar tören provasını ilgiyle izledi. Tören provasının bitiminde kapalı olan yolların açılması bekleniyor.

KAPANAN YOLLAR

Vatan Caddesi'nde saat 05.45'den prova bitimine kadar bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı ( Vatan Caddesi ) Girişleri, Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım, Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım güzergahlarının prova bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

ALTERNATİF YOLLAR

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nun kullanılableceği belirtildi.