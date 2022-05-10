İstanbul'da 30 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 30 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

ANKA - Fahrettin Öztürk - Güncel
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İstanbul'da 30 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde 30 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde 30 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, 28 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

30 ADRES BELİRLENDİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesi merkezli, Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde şüphelilere ait olduğu düşünülen 30 adres belirlendi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyeti de belirlenen adreslere bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. 20 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 160 gram sentetik kannabinoid, 3 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 39 bin 200 TL para, ot esrar, metamfetamin, kokain, ecstasy tablet şeklinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ANKA / Fahrettin Öztürk - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Haberler

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