İstanbul'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'da saat 00.00'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Marmara Denizi, Silivri olarak belirlendi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'da saat 00.00'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel