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İstanbul'da 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

'ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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