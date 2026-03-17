İstanbul'da 150'yi aşkın ülkeden katılımcı "Sıfır Atık Forumu 2026"da buluşacak

Sıfır Atık Vakfı tarafından İstanbul'da 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek "Sıfır Atık Forumu 2026", 150'den fazla ülkeden katılımcıyı ağırlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenecek forum, sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eyleminin merkezine taşıyan en önemli uluslararası buluşmalardan biri olmaya hazırlanıyor.

Küresel ölçekte çevre, iklim ve sürdürülebilirlik gündemlerinin kesişim noktasında yer alan Sıfır Atık Forumu, kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, sıfır atık yaklaşımının somut uygulamalarla yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Forumu'nun 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu İstanbul'da buluşturması bekleniyor.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, küresel ölçekte yaygınlaşan Sıfır Atık Hareketi'nin güçlü vizyonu doğrultusunda şekillenen forum, uluslararası işbirliklerini derinleştirerek, sıfır atık yaklaşımının iklim eylemindeki stratejik rolünü daha da pekiştirecek.

Bu yönüyle forum, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanında küresel politika üretimine yön veren en kapsamlı platformlardan biri olma niteliğini güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının, bugün yalnızca çevresel sürdürülebilirliğin bir unsuru değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede yüksek etki potansiyeline sahip stratejik bir araç olarak öne çıktığını belirtti.

Ağırbaş, " İstanbul'da düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu ile amacımız, COP31'e giden süreçte ülkeler, şehirler ve sektörler arasında uygulama odaklı işbirliklerini güçlendirmek ve sıfır atığı küresel iklim eyleminin temel yapı taşlarından biri haline getirmektir. Antalya'ya giden bu yolda, ortak akıl ve kolektif sorumlulukla hareket ederek somut sonuçlar üreten bir dönüşümü birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

COP31 öncesi küresel iklim eylemi için kritik platform

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'nın 31. Oturumu öncesinde gerçekleştirilecek forum, küresel iklim gündeminde önemli bir hazırlık platformu niteliği taşıyor.

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla düzenlenecek forum, sıfır atık yaklaşımını yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede etkili ve uygulanabilir bir araç olarak ele alacak."

Forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, hükümet temsilcileri, belediye başkanları, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası liderleri, yatırımcılar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek, sıfır atık temelli iklim çözümlerini değerlendirecek.

Etkinlik aynı zamanda şehirlerin ve ülkelerin uygulamaya dönük ortaklıklar geliştirmesine, finansman mekanizmalarının güçlendirilmesine ve iklim hedefleri doğrultusunda somut projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

Kritik sektörlerde sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları konuşulacak

Forum programı kapsamında düzenlenecek yüksek düzeyli panellerde, sanayi, enerji, tarım, şehircilik ve gıda sistemleri gibi kritik sektörlerde sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamaları ele alınacak.

Bu oturumlarda, özellikle döngüsel üretim modelleri, plastik atıkların azaltılması, sürdürülebilir tedarik zincirleri, şehir ölçeğinde sıfır atık yönetimi ve kaynak verimliliği ile yeşil finansman mekanizmaları gibi konular kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Forumda ayrıca gıda atıkları ve metan emisyonlarının azaltılması konusu özel tematik başlıklar arasında yer alacak. Gıda değer zinciri boyunca atıkların önlenmesi, organik atıkların yönetimi ve şehir ölçeğinde uygulanabilir çözümler üzerine gerçekleştirilecek oturumlar, iklim değişikliğiyle mücadelede gıda sistemlerinin rolünü öne çıkaracak.

Bu kapsamda geliştirilecek politika önerileri ve uygulama modellerinin, COP31 sürecinde uluslararası iklim müzakerelerine katkı sunması hedefleniyor.

Forum programının önemli bölümlerinden biri de sektör bazlı yüksek düzeyli bakanlar oturumları olacak.

Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu ile Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu düzenlenerek, sektörlerde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, teknoloji ve inovasyonun güçlendirilmesi ile iklim hedefleri doğrultusunda somut politika adımlarının ele alınması planlanıyor.

Bu oturumlar aracılığıyla ülkeler arasında uygulama odaklı işbirliklerinin ve ortak girişimlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek

Forum kapsamında 4-7 Haziran'da İstanbul'da Sıfır Atık Festivali düzenlenecek.

Çocuklar, gençler ve ailelerin sıfır atık kültürüyle buluşmasını amaçlayan festival, interaktif sergiler, eğitim ve atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir yaşam deneyim alanları ile geniş katılımlı bir açık hava etkinliği olarak gerçekleştirilecek.

Festivalle birlikte İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerin, dünyanın en büyük açık hava sıfır atık buluşmalarından biri olması hedefleniyor.

"Antalya'ya Giden Yol Bildirgesi" açıklanacak"

Forum sonunda küresel iklim gündemine katkı sağlayacak önemli çıktılar ortaya konulacak.

Bu kapsamda, "Antalya'ya Giden Yol Bildirgesi", şehirler için Sıfır Atık Eylem Taahhütleri Paketi, gıda atıkları ve metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu gibi politika ve uygulama belgelerinin yayımlanması planlanıyor. Bu çıktılar, şehirler, ülkeler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında somut işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Forum aynı zamanda ülkeler, şehirler, araştırma kurumları, girişimler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren çok paydaşlı bir uluslararası ortaklık mekanizmasının güçlendirilmesine de zemin hazırlayacak.

Sıfır Atık Forumu 2026, 1-7 Haziran'da düzenlenecek İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın merkez etkinliği olarak organize edilecek. Hafta boyunca kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, işletmeler ve vatandaşların katılımıyla İstanbul genelinde sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam temalı çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda İstanbul'un, yüksek düzeyli politika diyaloğu ile toplumsal farkındalığı bir araya getiren küresel bir sıfır atık platformuna dönüşmesi hedefleniyor.