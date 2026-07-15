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15 Temmuz Koşusu Nedeniyle Köprü ve Yollar Trafiğe Kapatıldı

15 Temmuz Koşusu Nedeniyle Köprü ve Yollar Trafiğe Kapatıldı
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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Beşiktaş ve Üsküdar'daki bazı yollar sabah 03.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılırken, altı metrobüs istasyonu geçici olarak kullanıma kapatıldı. Yollar, etkinliğin bitimiyle saat 15.00'te yeniden açılacak.

İSTANBUL'da, ' 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu' etkinliği nedeniyle saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu' nedeniyle saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.

6 İSTASYON GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Etkinlik süresince metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

KAPATILAN YOLLAR

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatıldı.

Üsküdar'da ise Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapatıldı.

Köprü ve diğer yollar, etkinliğin sona ermesinin ardından saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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