İstanbul'da 11. Uluslararası Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı Düzenlenecek

İstanbul'da 11. Uluslararası Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı Düzenlenecek
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Yeşilay öncülüğünde, 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı, internet ve diğer bağımlılıklar üzerine odaklanacak. Konferans, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak.

11. Uluslararası Davranışsal Bağımlılıklar Konferansı (ICBA), 24-26 Ağustos 2026'da Yeşilay öncülüğünde, Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, internet, kumar, alışveriş ve yeme bozuklukları gibi farklı davranışsal bağımlılık türlerine odaklanan ICBA'nın İstanbul'da düzenlenmesi için Davranışsal Bağımlılıkların Araştırılması Uluslararası Derneğine (ISSBA) başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, iki yıllık yoğun lobi faaliyetleri sonucunda organizasyon komitesinin olumlu değerlendirmesiyle bu önemli etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

ICBA'nın, dünyanın dört bir yanından akademisyen, psikolog, sağlık uzmanı ve politika yapıcıları 2013'ten bu yana bir araya getirdiği aktarılan açıklamada, 11. kez düzenlenecek konferansın İstanbul'da gerçekleşecek olmasının Türkiye'nin bağımlılıkla mücadele alanındaki uluslararası görünürlüğünü artıracağı ve bilimsel işbirliklerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl 7–9 Temmuz'da Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen ICBA 2025 Konferansı'na Yeşilay Bilim Kurulu üyelerinin de etkin katılım sağladığı ifade edilirken Prof. Dr. Eren Murat Dinçer, Dr. Şaziye Senem Başgül ve Dr. Merih Altuntaş'ın konferans kapsamında sunumlar gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Ayrıca, ICBA merkezi organizasyon ekibi ve Nantes yerel komitesiyle görüşmeler yapılarak deneyim ve iyi uygulama paylaşımı sağlandığı kaydedilen açıklamada, konferans süresince Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini (YEDAM) tanıtan posterlerin sergilendiği, Almanya ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden akademisyen ve araştırmacılarla yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, kapanış töreninde ICBA 2026'nın İstanbul'da düzenleneceğinin resmi olarak duyurulduğu ve bu özel etkinlik için hazırlanan tanıtım videosunun izletildiği bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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