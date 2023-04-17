İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'UN TELEFONUNDAN GENÇLERE SESLENDİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'teki 'X,Y,Z Değil, TEKNOFEST Kuşağı, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programında gençlerin yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gençlere, "Sevgili gençler, ben Pendik'e inanıyorum. Pendik'in sandıklarda inşallah 14 Mayıs'ta neler yapacaklarını görür gibiyim. Fakat tabi durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız." dedi.

"KADIN KOLLARINA VE GENÇLERE ÖZELLİKLE SESLENİYORUM, DURMAK YOK YOLA DEVMA EDİYORUM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'te, 'X,Y,Z Değil, TEKNOFEST Kuşağı, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programında gençlerle buluştu. Bakan Kurum, programa Türkiye'nin otomobili TOGG ile geldi. Programa katılan gençler, ' Reis'i ara' tezahüratı yapınca Bakan Murat Kurum, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında gençlere, 'Sevgili gençler, ben Pendik'e inanıyorum. Pendik'in sandıklarda inşallah 14 Mayıs'ta neler yapacaklarını görür gibiyim. Fakat tabi durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; durmak yok, yola devam diyorum. Bizim bu sloganımız malum, ilk günden bugüne devam eden bir slogandır ve bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler. Şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum. Gençler, sizin gibi o da bir başka genç kardeşim, arkadaşım olan Murat Bey ile birlikte, bu genç kadro ile beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan 1'inci bölge'de farklı bir ses getireceğine inanıyorum. Bunun için de sizlerden söz almak istiyorum; buna hazır mıyız ' " diy sordu.

'İSTANBUL 1. BÖLGE'NİN ÖNEMLİ BİR İLÇESİ OLAN PENDİK'İN, KADIKÖY'Ü İNŞALLAH GERİDE BIRAKMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'a Pendik'teki gençlerin çok dinamik olduğunu söyleyerek, 'Bu gençlerle birlikte inşallah sizin Pendik'teki liderliğiniz çok farklı bir neticeyi de getirecektir. Fakat rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız ve İstanbul 1. bölge'nin önemli bir ilçesi olan Pendik'in, Kadıköy'ü inşallah geride bırakması lazım." dedi. " Buna var mıyız, gençler buna var mıyız ' Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız? " diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İnşallah Ramazan Bayramı'mız geliyor ve bunları inşallah birlikte kutlayacağız. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" dedi. çevre Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerin internet üzerinden hazırladığı oyunda ilk üçe giren gençleri Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a bindirdi.