İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, saat 15.12'de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu deprem, Marmara Denizi'nde önceki bir depremin ardından gerçekleşti.

(İSTANBUL) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.12'de İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen depremler sürüyor.

Buna göre, saat 15.12'de, İstanbul Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde, yerin 7.02 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.