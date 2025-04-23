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İstanbul Büyükçekmece'de 3,6 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul Büyükçekmece'de 3,6 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, İstanbul Büyükçekmece'de saat 14.21'de 3,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Marmara Denizi'nde daha önce gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından oldu.

(İSTANBUL) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.21'de İstanbul Büyükçekmece'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen depremler sürüyor.

Buna göre, saat 14.21'de, İstanbul Büyükçekmece'de 3,6 büyüklüğünde, yerin 7.98 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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