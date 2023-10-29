İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti
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Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni düzenlendi. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçiş yaparken, hemen öncesinde SOLOTÜRK de muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar coşkuyla izlendi.
İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti.
TARİHİ GEÇİT TÖRENİ
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni yapıldı.
SOLOTÜRK NEFES KESTİ
100 savaş gemisinin Boğaz'dan geçişini yapmadan hemen önce SOLOTÜRK tarafından muhteşem uçuş gösterisi düzenlendi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar nefes kesti.