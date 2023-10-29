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İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni düzenlendi. 100 savaş gemisi Boğaz'dan geçiş yaparken, hemen öncesinde SOLOTÜRK de muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar coşkuyla izlendi.