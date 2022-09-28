İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı Güncel Haberler İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı. İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti kurtarma botları ile Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. ''BOĞAZ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI'' Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Panama Güncel Haberler

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