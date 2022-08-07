İstanbul Boğaz'ında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı İstanbul'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. 7.5 metre boyundaki tekne KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul Boğaz'ında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.