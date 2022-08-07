İstanbul Boğaz'ında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı - Haberler

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İstanbul Boğaz'ında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

İstanbul Boğaz'ında sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

İstanbul'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İstanbul'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. 7.5 metre boyundaki tekne KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedeklenerek Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Yerel Güncel Haberler

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