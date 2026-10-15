İstanbul Beykoz'da sağanakta su basan evden yaşlı kişi vatandaşlarca kurtarıldı

İstanbul Beykoz'da sağanakta su basan evden yaşlı kişi vatandaşlarca kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Beykoz ilçesinde sağanak yağış etkili oldu ve bir evi su bastı. Evde mahsur kalan yaşlı kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BEYKOZ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir evi su bastı. Evde mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su basan evde mahsur kalan yaşlı kişiyi kurtarmak için çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan kişinin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı