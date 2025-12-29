Haberler

Başsavcılıktan, Sadettin Saran'ın özel laboratuvardaki uyuşturucu testinin temiz çıktığı haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında basında çıkan 'özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Soruşturmada sadece Adli Tıp Kurumu'nun raporunun geçerli olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bazı basın organlarında, "Özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı" şeklinde yayınlanan haberlerin görüldüğünü, ancak Adli Tıp Kurumu dışında soruşturma dosyasına ulaşan böyle bir raporun bulunmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Saran hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Sadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin 'özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı' şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor, kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Kanala uçan otomobilden kahreden haber! 3 kişinin cesedine ulaşıldı

4 kişi aranıyordu! Kanala uçan otomobilden kahreden haber