İstanbul Barosu'nda 9 adaylı seçim öncesi Kaboğlu ve Kocasakal yarışa katıldı

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(İSTANBUL ) İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Genel Kurul ve seçimleri öncesinde başkan adayları ve gruplar çalışmalarını hızlandırdı. Dokuz adayın yarışacağı seçimlerde mevcut Başkan İbrahim Kaboğlu yeniden aday olurken, eski başkan Ümit Kocasakal da Cumhuriyetçi Güç Birliği ittifakının adayı olarak yarışacak.

KABOĞLU YENİDEN ADAY... ÜÇ GRUPTAN KOCASAKAL'A DESTEK

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olarak yeniden başkanlığa talip oldu.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise Cumhuriyetçi Güç Birliği ittifakının adayı oldu.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi de Av. Hasan Kılıç'ın adaylığında uzlaşarak seçime birlikte girme kararı aldı.

BAŞKANLIK İÇİN DOKUZ ADAY YARIŞACAK

İstanbul Barosu başkanlığı için yarışacak diğer adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:

Avukat Hakları Grubu'nun adayı Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu'nun adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu'nun adayı Salih Uçar ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu'nun adayı Metin Üraçin oldu. Gülbeyaz Karadeniz de başkanlık için yarışacak isimler arasında yer aldı.

ADAYLARA 20, GRUP TEMSİLCİLERİNE 7 DAKİKA

Genel Kurul öncesinde grupların temsilcileri bir araya gelerek konuşma süreleri ve kürsü sıralamasına ilişkin seçim protokolünü belirledi.

Protokole göre başkan adayları 20'şer dakika konuşma yapacak. Adayların kürsüye çıkış sırası kura çekimiyle belirlendi. Her grubu temsilen bir kişinin konuşma yapması kararlaştırılırken, grup temsilcilerine 7'şer dakika süre tanındı.

ÜCRETSİZ OTOBÜS VE TEKNE SERVİSİ DÜZENLENECEK

İstanbul Barosu Genel Kurulu ve seçimleri, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Baro, her iki gün için belirlenen noktalardan ücretsiz otobüs ve tekne servisleri düzenleneceğini duyurdu.

Genel Kurul ve seçim günlerinde kongre merkezi çevresinde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna dikkat çekilen duyuruda, avukatlara özel araç yerine mümkün olduğunca toplu taşıma, servis ve tekne ulaşımını tercih etmeleri tavsiye edildi

Kaynak: ANKA