Haberler

İstanbul Barosu, 2026 Cmk Ücret Tarifesinin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Barosu, Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesini 'kabul edilemez' bularak iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı. Baro, yeni bir tarife oluşturulması için mücadele edeceğini bildirdi.

(İSTANBUL ) - İstanbul Barosu, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarlarını belirleyen ve Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı. Baro, açıklanan tarifeyi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İstanbul Barosu, Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen 2026 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin iptali istemiyle İstanbul Barosu tarafından Danıştay'da dava açtı.

Baro Başkanlığı, yürütmenin durdurulması talepli davanın Danıştay'ın 2026/173 esas numaralı dosyası kapsamında açıldığını duyurdu.

İstanbul Barosu, açıklanan CMK ücret tarifesinin, avukatlık mesleğinin haysiyetiyle bağdaşmadığını belirterek, söz konusu tarifenin kabulünün mümkün olmadığını vurguladı.

Baro, tarifenin iptaline yönelik eylemlilik sürecinin devam edeceğini, konuya ilişkin ilerleyen günlerde ayrıca duyuru yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, CMK ücret tarifesinin iptaliyle birlikte, avukatlık mesleğinin onuruna uygun, adil yargılanma hakkını güvence altına alacak yeni bir tarife oluşturulması için girişimlerin ve ısrarlı taleplerin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Yerde buldu, içinden çil çil altın çıkınca polise koştu

Yerde buldu, polise koştu! İçinden çıkanlar dudak uçuklattı