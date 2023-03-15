16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Minibüste sıkışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, refüjü aşarak yolun karşısından gelen kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sonucu minibüste sıkışan bir kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Bağcılar Yanyol Caddesi'nde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U.'nun kullandığı 34 TL 6217 plakalı otomobil, Ankara istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen nedenle refüjü aşarak karşı yoldan gelen Yakup Karaca'nın kullandığı 34 BRP 263 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı.

SIKIŞAN YARALILARI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

Kazada minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.