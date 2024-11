İstanbul Atlas Üniversitesi'nde Yapay Zeka ile Eğitim Konferansı Düzenlendi

Akademide yapay zekanın rolü 'Future of AI in Higher Education'da konuşuldu

"Yapay zeka ile öğrencilerin öğrenme şekline göre programlar geliştirilecek"

İSTANBUL - Akademide yapay zekanın dönüştürücü rolünü ele almak ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri üzerindeki derin etkisini vurgulamak amacıyla İstanbul Atlas Üniversitesi'nde, 'Future of AI in Higher Education' etkinliği düzenlendi. Amerika Richmond'da bulunan Virginia Commonwealth Üniversitesi Stratejik Girişimler Kıdemli Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Topsakal, yapay zeka ile öğrencilerin öğrenme şekline göre programlar geliştirileceğinin altını çizdi.

Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında İstanbul Atlas Üniversitesi, Amerika Richmond'da bulunan Virginia Commonwealth Üniversitesi ile iş birliği yapmıştı. Üniversitenin Vadi Kampüsü'nde düzenlenen 'Future of AI in Higher Education' etkinliğinde Virginia Commonwealth Üniversitesi Stratejik Girişimler Kıdemli Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Topsakal, öğrencilerle bir araya geldi. Topsakal, iki bölümden oluşan etkinliğe yapay zeka ve makine öğrenmesine genel bakış açısı sunarak başladı.

Yapay zeka ve LLM araçlarının yükseköğrenimin geleceğini nasıl etkileyeceği tartışıldı

Büyük Dil Modellerinin (LLM'ler) nasıl geliştirildiğini ve eğitim manzaralarını yeniden şekillendirme potansiyellerini değerlendiren Topsakal, ikinci bölümde, birden fazla kullanım durumunda yapay zeka destekli araçları göstererek bu teknolojilerin süreçleri nasıl kolaylaştırabileceğini, kişiselleştirilmiş öğrenme yollarının nasıl destekleyebileceğini ve katılımın nasıl teşvik edebileceğini anlattı.

Yapay zeka tabanlı eğitim-öğretim modelleri hayatımıza entegre olacak

Yapay zekanın hem öğretimi hem de öğrenmeyi geliştiren yenilikçi araçlar ve yöntemler sunarak hayatımızın her yönünü ve yüksek öğrenimin geleceğini yeniden tanımladığını belirten Topsakal, "Yapay zeka tabanlı eğitim-öğretim modelleri, eğitim ve öğretimde öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak şekilde hayatımıza entegre olacak. Eğiticiler yapay zeka uygulamaları sayesinde ders içerikleri oluşturma, düzenleme, zenginleştirme ve bilgi aktarımı noktasında kendilerine yardımcı olacak yapay zeka yöntemlerini kullanacak" dedi.

Üretken yapay zeka uygulamalarını eğitim hayatında görmezden gelmenin günün sonunda bir fayda getirmeyeceğini vurgulayan Topsakal, "Aksine bu teknoloji nimetlerinin insanlığa hizmet yönünde, iyi niyetli ve etik kurallar çerçevesinde nasıl kullanılacağını öğrencilerimize öğreterek, eğitim ortamının interaktif ve daha keyifli hale getirilebilmesi mümkün olabilecektir" diye konuştu.

Yapay zekadan "Atlas Üniversitesi Marşı"

Prof. Dr. Erdem Topsakal'ın yapay zeka uygulaması ile geliştirilen "Atlas Üniversitesi Marşı" beste örneklerini de paylaştığı seminerde keyifli anlar da yaşandı.

"Öğrencilerin anlama ve öğrenme şekline göre programlar geliştirilecek"

Yapay zekanın dünyada her yerde yer almaya başladığını belirten Prof. Dr. Erdem Topsakal, "Bizim üniversitede de yapay zeka dersleri oluşturduk. O derslerden birini de ben veriyorum. Yaklaşık 300 kişi bu yapay zeka dersini alıyor. Burada öğrencilerle, hocalarla, yöneticilerle yapay zekayı hayatımıza, akademiye nasıl entegre edebileceğimizi konuşacağım. Tabii yapay zeka hayatımıza yeni yeni giriyor. Girmesiyle birçok şeyi de etkiliyor. Akademide de yapay zekanın önemli rol oynayacağı kesin. Bunlar içerisinde öğrencilerin öğrenimine yönelik birtakım iyileştirme sağlayacağını düşünüyoruz. Yani her öğrencinin birtakım bilgileri öğrenmesi aynı olmuyor. Bazı öğrenciler okuyarak, bazıları görsel olarak daha iyi öğreniyor. Yapay zekanın da özelliklerini kullanarak öğrencilerin anlayışlarına göre öğrenme niteliklerine ve çeşitlerine göre birtakım programlar geliştirmek mümkün. ve bunların ileride her dersin bir parçası olacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.

"Öğrenciler Amerika'da master derecesi alabiliyor"

Akademisyenlerin de böyle bir sisteme adapte olmak zorunda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Erdem Topsakal, "Yapay zekanın verdiği bütün imkanları kullanmak zorundalar. Her yıl kendilerini güncellemeleri gerekir. Atlas Üniversitesi ile yapay zekayla ilgili herhangi bir çalışmaya henüz başlamadık. Ama bu seminerle ilk adımı atmış oluyoruz. Üniversite ile yaptığımız hızlandırılmış master programı ile öğrenciler 4 yıl burada lisansını bitirip Amerika'ya gelip master derecesi alabiliyorlar. Normalde master yapma fiyatı çok yüksek ancak bu anlaşmayla öğrenciler neredeyse yarı fiyatına böyle bir imkana sahip oluyor" dedi.