İstanbul Adalet Sarayı'nda Başsavcıvekillerine Veda Töreni

HAKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Fatih Dönmez ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Barış Duman için İstanbul Adalet Sarayı'nda veda töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yanı sıra çok sayıda Başsavcıvekili, hakim ve savcı katıldı.

'YENİ BAŞLANGIÇ İÇİN HAYIRLI OLSUN DİYORUM'

Törende bir konuşma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "Klasik bir cümle ama her veda yeni bir başlangıçtır. Ben de Fatih Bey'e ve Barış Bey'e hem Bakırköy Adliyesi'nde hem de Anadolu Adliyesi'nde yapacakları yeni başlangıç için hayırlı olsun diyorum. Adliyemiz adına zorlu süreçte Fatih Dönmez Başsavcıvekilimize göstermiş olduğu emek için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Anadolu Adliyesi'nde de görevine devam edecek. Aynı şekilde Beykoz Başsavcımız Barış Duman Bey de uzun süre orada görev yaptı; özverili çalıştı mesai harcadı. Barış Bey'e de Bakırköy Başsavcılığı görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arkadaşları uğurlamak için biraraya geldik bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum. " dedi.

'VİCDANIMIZI VE HUKUKU YEGANE PUSULA YAPARAK YÜRÜDÜK'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Dönmez "Sayın Başsavcımın benim için söylemiş olduğu temenniler için teşekkür ediyorum. Bugün burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevimden HSK'nın 2 Ekim tarihli kararnamesiyle atanmış olduğum İstanbul Anadolu Başsavcılığı görevi dolayısıyla veda programı için bulunuyorum. Bu yeni görev şahsım adına büyük bir sorumluluk olduğu kadar sizlerle geçirdiğim kıymetli zamanlardan ayrılmak da benim için zor bir vedadır. Bu vesileyle birlikte geçirdiğimiz mesai saatlerini paylaştığımız zorlukları ve başarıları hukuka ve adalete hizmet yolundaki ortak mücadelemizi bir kez daha hatırlıyor ve bu sürecin benim için ne kadar değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dğerli meslektaşlarım unutmayalım ki bizim mesleğimizde insan hayatına dokunmak tarihe tanıklık etmek ve en önemlisi hakla batılı ayırt etmek esastır. Hata yapma lüksümüzün olmadığı bilinciyle vicdanımızı ve hukuku yegane pusula yaparak yürüdük. Bu yolda zaman zaman istemeden de olsa yorucu ve belki de kırıcı olmuş olduğum anlar olabilir. Eğer varsa tüm çalışma arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Benim size zerre kadar hakkım geçtiyse o da sonuna kadar helal olsun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapmaktan onur duyduğum her birinizin mesleki etkinliğine ve insanlığına hayran kaldığım bu büyük ailenin bir parçası olmanın ayrıcalığını yaşadım. Başta Sayın Başsavcımız Akın Gürlek olmak üzere komisyon başkanımız Ahmet Öndere, komisyon üyemiz Murat Yıldız'a, tüm Başsavcıvekili arkadaşlarıma, örnek bir gayretle çalışan Cumhuriyet Savcılarımıza, adaletin güzel yüzü olmayı başaran hakimlerimize iş yükünün altından başarıyla kalkan tüm adliye personelimize her zaman yapıcı eleştirileriyle bizleri destekleyen avukat meslektaşlarımıza ve gece gündüz demeden tüm haberleri vatandaşlarımıza ulaştıran basın mensubu arkadaşlara görev sürem boyunca verdikleri güven destek ve katkılarından dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Saygı ve sevgilerimle hoşçakalın" diye konuştu.

'DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Barış Duman ise, "Sayın başkanım, kıymetli meslektaşlarım, basın mensubu arkadaşlar. 2 yıllık Beykoz Başsavcılığı görevinden sonrasında yeni bir adliyeye başlar gibi gözüküyoruz ama Bakırköy Başsavcıvekilliğine geri dönüyoruz tabiri caizse. İnşallah Beykoz'da olduğu gibi Bakırköy'de de sizler için devletimiz için milletimiz için elimizden gelen tüm gayreti inşallah beraber devam göstereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Fatih Dönmez ve Barış Duman'a plaket verdi. Törenin ardından Gürlek Fatih Dönmez ve Barış Duman'ı adliye kapısına kadar uğurladı.