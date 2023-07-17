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Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor

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Yağışların az olması ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlar için alarm zilleri çalıyor. İSKİ tarafından yayınlanan resmi verilere göre; megakente su sağlayan Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4,72 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise bu oran yüzde 6,87 oldu.

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan iki baraj kuruma noktasına geldi. Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bulunan Pabuçdere ve Kazandere Barajları, hava yağışlarının azlığı ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kuruma noktasına geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istırancalar, Ömerli, Sazlıdere, Tekos, Pabuçdere ve Kazandere Barajları arasında en düşük su seviyesine sahip iki baraj Pabuçdere ve Kazandere oldu.

Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, yağışların az olmasından ve küresel ısınma sebebiyle artan hava sıcaklıkları sebebiyle Pabuçdere Terfi Merkezi ve Kazandere Terfi Merkezinde su seviyesi yüzde 10'ların altına geriledi. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4,72 olarak ölçülürken, Kazandere Barajı'nda ise bu oran yüzde 6,87 oldu.

Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor

Su seviyesinin sürekli olarak ciddi bir şekilde azaldığını belirten Kıyıköy beldesi sakinlerinden Elif Taş, "Şu an Pabuçdere Barajı'ndayız. Su seviyesi daha öncelerden çok yukarlarda olmasına rağmen artan sıcaklıklardan dolayı su çekilmiş durumda. Bu sebeple buradan vatandaşlara giden içme sularında da hafif toprağımsı bir renk değişimi olduğu gözlemleniyor. Bu durum nasıl çözülür bilemiyoruz. Yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta, bu hafta ve sonrasında da hava sıcaklığının artacağını söyleniyor. Bu durumda su seviyesinde daha da etkili olacak. Bu barajda daha öncelerden su seviyesi çok yüksekti ama git gide su çekiliyor. İnşallah bundan sonra yağışlarımız olur ve su oranı biraz olsun yükselmeye başlar" diye konuştu.

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı;

Kötü günler yakın! İstanbul'a su sağlayan iki baraj için alarm zilleri çalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berke Özen - Güncel

Kırklareli İstanbul Kıyıköy Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hamit Gündoğdu:

Tek çare deniz suyunu arıtmak gibi durumla karşı karşıyayız. Küresel değişimle ilgili hiçbir tedbir almayan bir devlet anlayışının sonucu budur.. Avrupa ve ABD yıllar önceden uyum yasaları çıkartıp kanunlastirdilar. En azından kişi başı su tüketimini geçenler ilk etapta para cezası ve sonrasında hapis cezası getirdiler. Yer altı ve üstü bütün su kaynakları denetlenir hale geldi.

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A B:

Bahar kış dönemlerinde Bulgaristan dan Türkiye ye taşan nehirlerde ki suları yeraltı tipi barajlarda depolasalar sıkıntılı süreçlerde devreye alınabilir di

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