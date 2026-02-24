CHP kurultay ve İBB davalarının birleştirilmesi talebine ret

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın dün gerçekleşen duruşmasında mahkeme, davanın İBB dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ, BİRLEŞTİRME TALEBİ GELDİ

Kurultay davasının 3. celsesi dün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile taraf avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarının ardından, davanın duruşması 1 Nisan'a ertelendi. Mahkeme, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza'daki İBB dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

"SUÇ VASIFLARI FARKLI"

Gözlerin çevrildiği İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, 'dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu' gerekçesiyle talebe onay vermedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açılmıştı. İddianamede; İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

