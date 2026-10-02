Haberler

İsrailliler, Mescid-i Aksa bitişiğindeki Bab er-Rahme Kabristanı'na baskın düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailliler, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa bitişiğindeki Bab er-Rahme Kabristanı'na baskın yapıp Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı. Sukot'un son günü mezarların yanında Talmudi ritüeller düzenlendi; 26 Eylül'den bu yana en az 8 bin 895 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Rahmet Kapısı (Bab er-Rahme) Kabristanı'na baskın yaptı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki ihlal ve saldırıları hakkında bilgi verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'nın doğu surlarında bulunan Bab er-Rahme Mezarlığı'na baskın yaptığı belirtildi.

İsraillilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın yedinci ve son günü dolayısıyla, Müslüman mezarlarının hemen yanı başında ve Bab er-Rahme'nin karşısında Talmudi ritüeller yaptığı bildirildi.

Yahudi grupların bölgede düzenli ritüeller yaparak, Bab er-Rahme çevresini kalıcı bir ibadet noktası haline getirmeyi hedefledikleri vurgulandı.

Sukot Bayramı'nın kutlanmaya başladığı 26 Eylül'den bu yana en az 8 bin 895 İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başlayıp 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ile devam etti. 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı'nı ise 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı izleyecek.

Kaynak: AA
Bu haber 127 sitede yayınlandı.
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı

İşte kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası
Elvin Levinler Bali'deki düğünün hesabını kuruşu kuruşuna açıkladı

Ünlü oyuncu Bali'de ikinci kez evlendi! Düğünün maliyeti şaşırttı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz

Dünyayı alarma geçiren tehdit: Bunu yaparsanız anında vururuz