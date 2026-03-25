Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırarak 5 kişiyi yaraladıkları bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde gaspçı İsraillilerin, Doğu Kudüs'un Muhamis kasabası yakınlarında Filistinlilere saldırdıkları belirtildi.

İsrailli saldırganların Filistinlileri darbettiği kaydedilen haberde, saldırılar sonucu yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsraillilerin Muhamis kasabasının El-Mukaybire bölgesinde de Filistinlilere saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırıyla eş zamanlı kasabaya baskın düzenlediği ve bölgede konuşlandığı bilgisi verildi.

Filistin makamlarının verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi; 7 Filistinliyi öldürdü.