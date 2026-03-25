Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaralandı. Saldırılar sırasında İsrail askerlerinin de bölgeye baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde gaspçı İsraillilerin, Doğu Kudüs'un Muhamis kasabası yakınlarında Filistinlilere saldırdıkları belirtildi.

İsrailli saldırganların Filistinlileri darbettiği kaydedilen haberde, saldırılar sonucu yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsraillilerin Muhamis kasabasının El-Mukaybire bölgesinde de Filistinlilere saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırıyla eş zamanlı kasabaya baskın düzenlediği ve bölgede konuşlandığı bilgisi verildi.

Filistin makamlarının verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi; 7 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri koltuğundan oldu
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...