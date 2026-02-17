Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir ağılı kundakladı

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir koyun ağılını ateşe verdi.

"Filistin'in Sesi" radyosunda yer alan habere göre İsrailliler, El Halil'in güneyindeki Sumuu köyüne baskın düzenledi. İsrailliler, baskın sırasında köyde bir koyun ağılını ateşe verdi."

İsrail basınında yayımlanan habere göre İsrail polisi, söz konusu yangının elektrik kontağından çıktığını ileri sürdü.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 468 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırıların fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarım arazilerini ateşe verme, çiftçilerin topraklarına erişimini engelleme ve mülk gasbı gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Kudüs dahil Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini yoğunlaştırdı.